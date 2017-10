29 ottobre 2017 08:00 Moto2, Franco Morbidelli è il nuovo campione del mondo Lʼultimo italiano a vincere fu Marco Simoncelli nel 2008. Eʼ successo sempre nella pista di Sepang dove, nel 2011, il Sic trovò la morte

Franco Morbidelli è campione del mondo della Moto2. Il pilota romano, presentatosi all'appuntamento del Gran Premio della Malesia con 29 punti di vantaggio sullo svizzero Thomas Luthi, non ha dovuto attendere l'esito della gara in quanto lo stesso Luthi non ha potuto prendere il via a causa delle non buone condizioni fisiche. L'ultimo italiano a vincere il Mondiale Moto2 era stato Marco Simoncelli, laureatosi iridato nel 2008.

Morbidelli è il primo italiano a vincere in Moto2 e riporta in Italia un titolo iridato ad otto anni da quello di Valentino Rossi con la Yamaha in MotoGp nel 2009, ed a nove dal successo di Marco Simoncelli del 2008, con la Gilera, nella classe intermedia, che allora si correva sulle 250 cc. Per una tragica coincidenza, Simoncelli aveva conquistato il titolo sulla pista di Sepang, dove tre anni dopo è morto tragicamente, e dove oggi ha trionfato il pilota romano.