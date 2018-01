Morto l'ex attaccante Angelillo, l'angelo "dalla faccia sporca"

E' morto a 80 anni, in ospedale a Siena, Antonio Valentin Angelillo, ex attaccante di Inter, Roma e Milan, e per anni primatista di reti segnate in un campionato di serie A a 18 squadre con 33 gol. Il decesso dell'ex "angelo dalla faccia sporca" della nazionale argentina è avvenuto venerdì, ma la notizia era stata tenuta nascosta per volere della famiglia.