Morto Corioni,ex presidente Brescia

E' morto all'età di 78 anni l'ex storico presidente del Brescia Calcio Gino Corioni. Al vertice delle "rondinelle" per 22 anni, dal 1992 al 2014, portò in biancoazzurro campioni del calibro di Roberto Baggio, Pep Guardiola e Gheorghe Hagi. Come imprenditore costruì la sua fortuna con la società Saniplast, da lui fondata nel 1962.