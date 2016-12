23 ottobre 2014 Moratti lascia l'Inter, ecco i 10 momenti più importanti: dal 5 Maggio al Triplete Tra gioie e dolori, tutte le immagini significative e i periodi-chiave del presidente nerazzurro dal 1995 al 2014 Tweet google 0 Invia ad un amico

18:12 - Massimo Moratti e l'Inter rimarranno legati per sempre da un filo a dir poco indissolubile. In 19 anni di presidenza, l'ex patron nerazzurro ha vinto: 5 Scudetti (05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10), 1 Champions League (09/10), 1 Mondiale per Club (10/11), 1 Coppa Uefa (97/98), 4 Coppe Italia (04/05, 05/06, 09/10, 10/11) e 4 Supercoppe Italiane (05, 06, 08, 10).

Oltre ai trofei, all'interno ecco la sua personale storia, dall'acquisto dell'Inter alla cessione all'indonesiano Thohir, passando per la morte del grande amico Giacinto Facchetti.