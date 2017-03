Mondonico operato: "Il tumore è stato asportato, sto meglio"

L'aveva detto il Mondo "non mi arrendo", quando aveva dato la nuova brutta notizia sulle sue condizioni di salute. E dal detto è passato al fatto. "Sono stati cinque-sei giorni un po' balordi, - ammette, - ma oggi sto meglio di prima".



Numerose sono state in questi giorni le manifestazioni di vicinanza all'ex tecnico, come quella dei tifosi della Fiorentina, che al Franchi, nella 28esima giornata di Serie A, avevano anche esposto lo striscione "Forza Mondo, non mollare".