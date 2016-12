Mondiali femminili 2015, la finale sarà Usa-Giappone

Si avvicina l'ultimo capitolo dei Mondiali femminili di calcio, che si stanno disputando in Canada dal 5 giugno e termineranno con la finale del 6 luglio. La finalissima vedrà di fronte gli Stati Uniti , che hanno battuto 2-0 la Germania e dall'inizio vengono indicati da tutti come favoriti, e il Giappone campione in carica, che ha superato 2-1 l'Inghilterra. Quella di Vancouver sarà un replay della finale giocata in Germania nel 2011, quando le asiatiche si imposero 3-2 sulle americane dopo i calci di rigore.

Per l'ultimo atto della competizione si va verso il tutto esaurito, con 60mila tifosi pronti a invadere lo stadio di Vancouver. E' questo l'esempio più lampante del grande successo che ha avuto il torneo, che dimostra l'enorme crescita del movimento calcistico femminile. Un ambito nel quale in Italia, purtroppo, siamo ancora molto indietro, tanto che ai Mondiali canadesi la nostra nazionale non si è neanche qualificata: dopo essersi piazzata seconda a soli tre punti dalla Spagna, infatti, l'Italia del ct Cabrini ha partecipato ai playoff per le migliori seconde, ma dopo la vittoria contro l'Ucraina è stata eliminata in finale dall'Olanda.