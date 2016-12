Mondiali di volley: l'Italia sfida gli Usa, Renzi sta #ConLeAzzurre

Prima di incontrare i leader europei, il presidente del Consiglio Matteo Renzi è andato al Forum d'Assago di Milano per fare il proprio "in bocca al lupo" alla Nazionale di volley femminile , che questa sera esordisce nella fase finale del Mondiale di casa contro gli Usa: "Il girone di ferro delle ragazze azzurre della pallavolo è un po' più difficile del Senato, dove porteremo a casa il risultato oggi, nelle prossime settimane, oppure nei prossimi mesi", ha detto Renzi.

Renzi, che ha ricevuto in dono dal capitano Francesca Piccinini una maglietta e un pallone con le firme delle azzurre, si è intrattenuto con le ragazze per circa 20 minuti, insieme allo staff, al prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca, al presidente della Fipav Carlo Magri e all'assessore Chiara Bisconti: "Da Mila e Shiro in giù, la nostra generazione è cresciuta con i sogni della pallavolo" ha detto il premier, che ha poi posato con le azzurre per un selfie, postato su Twitter da Valentina Arrighetti. "Siamo orgogliosi di voi", ha affermato Renzi rivolgendosi alle ragazze di Marco Bonitta.