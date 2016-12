Mondiali di braccio di ferro: un italiano sul tetto del mondo

Sventola il tricolore italiano sul mondo del braccio di ferro. Ermes Paganin si è laureato infatti per il secondo anno consecutivo campione mondiale della disciplina. Il valdostano, dipendente comunale di 47 anni, ha trionfato nella competizione che si è svolta a Kuala Lumpur, in Malesia, conquistando così il secondo titolo mondiale consecutivo della sua carriera nella categoria 90 kg dopo quello dello scorso anno in Lituania. Sconfitto in finale il turco Unal Turker.