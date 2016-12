Mondiali ciclismo, i 14 pre convocati di Cassani: c'è Nibali

Il ct azzurro Davide Cassani ha diramato stamani la lista dei 14 pre convocati i n vista dei Mondiali di ciclismo a Richmond negli Usa in programma dal 20 al 27 settembre. C'è Vincenzo Nibali , dopo la squalifica alla Vuelta. Questi gli altri nomi: Ulissi, Bennati, Quinziato, Trentin, Felline, Oss, Viviani, Nizzolo, Guarnieri, Sbaragli, Puccio, De Marchi, Colbrelli . Per la prova a cronometro, Malori e Moser.

La lista subirà una scrematura dopo la Coppa Agostoni di domani e la Coppa Bernocchi di dopodomani, primi appuntamenti del Trittico Lombardo (ultimo la Tre Valli Varesine del 30 settembre). A quel punto resteranno in undici, nove titolari e due riserve. Appuntamento con la prova in linea domenica 27 settembre alle ore 9 locali, le 15 in Italia.