Mondiali Atletica, delusione Tamberi: fuori nell'alto

Si chiude in maniera disastrosa l'avventura azzurra ai Mondiali di atletica a Pechino. Gianmarco Tamberi è stato eliminato nella finale del salto in alto non essendo riuscito a saltare la terza misura (2.29). Aveva superato al primo tentativo sia 2.20 che 2.25, poi tre errori a 2.29. Delusissimo Tamberi: "La pioggia? C'è per tutti, non ci sono scuse. Gli altri saltano, vuol dire che si poteva fare. Mi dispiace per tutti gli italiani. Scusatemi".