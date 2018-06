Mondiali, Argentina-Islanda 1-1: Messi sbaglia un calcio di rigore

Esordio deludente per l'Argentina ai Mondiali di Russia. Nel girone D, i sudamericani a Mosca non vanno oltre l'1-1 con la debuttante Islanda; al vantaggio argentino di Aguero al 19' del primo tempo, risponde Finnbogason quattro minuti più tardi. Nella ripresa l'Albiceleste potrebbe tornare in vantaggio, ma Messi si fa parare un rigore dal portiere islandese Halldorsson. Inutile l'ingresso nel finale di Higuain.