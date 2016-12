Mondiali 2015: impresa del Giappone, Sudafrica ko

In un pomeriggio inglese si consuma la più grande sorpresa della storia del rugby. Il piccolo Giappone batte i maestri del Sudafrica due volte campioni del mondo nel primo match della pool B e regala agli amanti della palla ovale una giornata da ricordare per sempre. Un match tiratissimo oltre ogni pronostico (12-10 all'intervallo per i sudafricani) viene deciso in pieno recupero da un Giappone premiato da un immenso coraggio, quello che storicamente non è mai mancato agli uomini del Sol Levante.



Invece di accontentarsi del calcio piazzato che avrebbe permesso di ottenere un pareggio comunque clamoroso, il XV asiatico è andato a caccia della meta vincente e l'ha ottenuta con l'exploit di Karne Hesketh, eroe di giornata insieme al compagno Ayumu Goromaru, autore di 24 punti. A rendere ancora più incredibile l'impresa degli uomini di Eddy Jones il fatto che il Giappone non vinceva un match di Coppa del Mondo dal 1991.