Monaco, Cissako rifiuta il rinnovo per diventare imam

Preferire il richiamo della fede a quello del campo di gioco. Non una cosa usuale per un ragazzo di 20 anni, ma è quello cha ha fatto Yarouba Cissako, che di ritorno al Monaco dopo un prestito in Belgio allo Zulte-Waregem, ha rifiutato il rinnovo del contratto con il club monegasco per inseguire il sogno di diventare imam.

Dalla Champions al minbar (il pulpito delle moschee), il sogno del giovane terzino francese di origini malesi potrebbe avverarsi. Secondo la stampa francese, infatti, la squadra del Principato starebbe seriamente pensando a un trasferimento del promettente difensore (nazionale under 19) in una squadra del Golfo. Il ragazzo, che in estate era stato vicino al Galatasaray, ha infatti espresso il desiderio di giocare quantomeno in una squadra dove l'islam sia "parte della cultura del Paese".



La storia di Cissako ricorda quella di un altro difensore, nigeriano, che ha calcato per alcuni anni anche i campi della Seria A: Taribo West. Nel 2002, l'ex difensore di Inter e Milan lasciò infatti a sorpresa il Kaiserslautern, in Bundesliga, per autoproclamarsi pastore pentecostale e fondare, alla periferia di Milano, la congregazione "Shelter in the Storm", letteralmente "Rifugio nella tempesta".