Miss Bum Bum, omaggio hot a Messi

Lionel Messi ha vinto il suo quinto Pallone d'oro e una tifosa molto speciale, per omaggiare il giocatore più forte del mondo, gli ha dedicato una serie di scatti hot in cui mette in bella mostra il suo di talento. Suzy Cortez, in arte Miss Bum Bum, si è infatti fatta ritrarre mentre "indossava" a modo suo la maglia numero 10 della Pulce e ha postato gli scatti sul proprio profilo Instagram. Nessun commento da parte dell'argentino all'iniziativa social della 25enne brasiliana, ma il popolo della rete ha sicuramente apprezzato molto...