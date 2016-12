Mirror: le 11 maglie più brutte del 2015/16

Il tabloid inglese Mirror ha stilato la classifica delle undici maglie più brutte della prossima stagione. C'è anche un pizzico di Italia con la seconda maglia della Juventus, quella rosa, e quella del portiere del Genoa. "La maglia della Juve sembra un pigiama per una bambina di sei anni. Impossibile guardare quella di Perin per 10 secondi senza avere mal di testa". Di mostruosità, però, ce n'è ben di peggiori: dal finto smoking del V-Varen Nagasaki alla divisa in lattex, sì in lattex, dei norvegesi del SK Brann.