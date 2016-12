Milano, San Siro ha la fermata della Metro

Dal 29 aprile, in tempo per l'Expo, lo Stadio di San Siro avrà la sua fermata della metropolitana. La nuova linea "Lilla" (M5) arriverà infatti anche al Meazza e dunque si potrà percorrere da un capolinea all'altro. Un passo importante per migliorare la viabilità attorno all'impianto sportivo e i collegamenti con le altre zone della città. Ma Milan e Inter potrebbero progettare un futuro lontano dal Meazza.