Milano, più gente a teatro che allo stadio: il Piccolo batte Inter e Milan

Clamoroso a Milano: il Piccolo teatro batte San Siro. Per la prima volta nella sua storia lo storico teatro milanese fa registrare un numero di abbonati superiore a quello di Inter e Milan. Da settembre 2015 a gennaio 2016, allo Strehler sono stati venduti oltre 25 mila abbonamenti, mentre le tessere dei supporter del Milan non arrivano a 20 mila e quelle dei tifosi nerazzurri, già scontate per il girone di ritorno, sono circa 23 mila. Un'inversione di tendenza inaspettata e resa ancor più sorprendente da un altro dato: il 35% degli spettatori sono giovani al di sotto dei 26 anni.