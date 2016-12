Milan-Verona,Salvini:"Muntari via da Italia"Balotelli: "Questo è un politico? Votate me"

7 marzo 2015 Milan-Verona,Salvini:"Muntari via da Italia"

00:36 - "Gli immigrati che lavorano bene sono i benvenuti. Quindi Muntari può tornare a casa sua": è un commento scritto sulla propria pagina ufficiale di Facebook dal segretario della Lega Nord Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, che ha criticato così il centrocampista ghanese per la prestazione nella partita pareggiata dai rossoneri questa sera contro l'Hellas Verona. E' stato Muntari a causare il fallo da rigore che aveva portato gli scaligeri in vantaggio. E a difende Muntari arriva il suo ex compagno di squadra, Mario Balotelli, che dalla sua pagina di Instagram commenta: "Ma Salvini è serio quando dice questa cosa? E' pure un politico? Allora votate me è meglio".