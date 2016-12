Milan: venduta a Bee minoranza club

Silvio Berlusconi ha trovato un'intesa preliminare con Bee Taechaubol per cedergli una quota del Milan poco inferiore al 50% per una cifra non lontana da 500 milioni di euro. Dopo l'incontro di Arcore sono state poste le basi per una trattativa che, salvo intoppi, diventerà un accordo definitivo nelle prossime settimane.