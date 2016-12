Milan, Silvio Berlusconi: ok a trattativa per cessione 70% ai cinesi

Silvio Berlusconi ha dato il proprio benestare ad avviare una trattativa in esclusiva, non vincolante, con la cordata cinese interessata ad acquistare il 70% del Milan. Convocato per oggi un cda straordinario di Fininvest, la holding che controlla il club, per dare mandato all'ad Pasquale Cannatelli di firmare l'accordo sull'esclusiva per un mese con il consorzio rappresentato dal mediatore italoamericano Sal Galatioto, primo passo del negoziato.