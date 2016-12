Sta bene ed è stato ritrovato dai familiari nei pressi di un hotel in zona Stazione Centrale, a Milano, Víctor Benítez, ex calciatore peruviano, protagonista dello storico Milan che alzò la sua prima Coppa Campioni nel 1963. Da qualche giorno non si avevano più notizie del campione 80enne e la famiglia, insieme alla società rossonera, aveva dato l'allarme. Benítez si è stabilito in Italia, a Milano, da qualche mese.