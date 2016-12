Milan: prima della coreografia, contestata la società

Derby della Madonnina che non probabilmente non varrà lo scudetto, ma sugli spalti lo spettacolo è degno di una finale di Champions: cori, fumogeni, coreografie e... non solo. La curva del Milan, infatti, ha voluto ribadire ancora una volta la propria posizione nei confronti della società con uno striscione, incitando la squadra a dare di più e ricorrendo ad un esempio del passato: "30 anni dopo siamo nelle stesse condizioni: una società allo sbando senza ambizioni, una squadra mediocre senza campioni. Oggi come allora il derby si vince tirando fuori i c******i"