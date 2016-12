Milan, l'ultima vittoria di "Mr B"

È la stessa sensazione di quando sulla parte bassa dello schermo tv cominciano a scorrere veloci e spesso illeggibili i titoli di coda. Per nulla inattesi, seguendo il programma si é intuito bene che ormai la fine si avvicinava: e infatti, eccola qua. È la sensazione provata dai tifosi del Milan e probabilmente da molti appassionati italiani (e no) e suscitata da un comunicato nemmeno troppo stringato emesso nel tardo pomeriggio del 5 giugno, dove - tra i paletti obbligati dei condizionali, di parole come "proposta", "ipotesi", "rapporto di collaborazione" -, c'è scritto a chiare lettere che il Milan, dopo quasi 30 anni, volta pagina. Silvio Berlusconi rimane presidente, proprietario del pacchetto di maggioranza, referente delle differenti diligences condotte dalla figlia Barbara e da Adriano Galliani, resterà per qualche tempo l'uomo delle grandi decisioni: ma, di fatto, la più grande l'ha già presa, ed è quella della cessione del club a Bee Taechaubol e al gruppo di investitori che egli rappresenta. La nuova era comincia da un numero, 48, 48% di azioni vendute, una "minoranza" che come è facilmente intuibile non potrà rimanere silenziosa a fronte di un esborso già enorme, pari a qualcosa come 480 milioni. Che valgono anche come anticipo del rilevamento, in tempi ancora da definire, di un altro pacchetto che sancirà in tutto e per tutto il passaggio del testimone.

Un tuffo al cuore dei milanisti, non c'è che dire, quelle righe scritte e diffuse con il sole basso ma ancora rovente di Milano. Era chiaro, chiarissimo da troppo tempo che il treno si era fermato, la forza propulsiva della società - straordinaria per tantissimi anni - esaurita. La difficoltà, anzi, l'impossibilità di fare quadrare i conti rimanendo nella stratosfera del grande calcio si è palesata in modo inequivocabile nelle ultime tre stagioni, in cui il livello tecnico e i risultati del Milan hanno sceso uno scalino dopo l'altro senza mai dare il segnale di una possibile inversione di tendenza o la semplice idea di una possibilità di successo. Un declino inaccettabile per tutti, che ha fatto male anche ai non-milanisti non accecati dal livore verso il Diavolo e il suo mentore. "Save Ac Milan", salvate il Milan, è diventato lo slogan, l'urlo di dolore da curva e da social network del tifoso. E Silvio Berlusconi, alla fine, l'ha fatto, cavalcando un paradosso: per la società e per Fininvest un fondamentale rilancio economico, per lui un nuovo, altissimo costo sostenuto stavolta in termini assolutamente personali. Perché per il "Pres" sarà complicato, forse impossibile, chissà, non avere le mani completamente libere sulla sua creatura preferita, dovere esprimere, confrontare e condividere le sue idee sulla gestione tecnica e non solo non più con il simbiotico Adriano Galliani, ma anche con i soggetti che - a dispetto del 52 o 48 - rappresentano il nuovo presente e il futuro, rappresentano i soldi freschi, soprattutto. Taechaubol si è mostrato saggio e prudente nel portare a termine il primo pezzo di scalata, affidandosi ancora alla dirigenza precedente, che si ritrova a questo punto in mano la possibilità dell'ultima sfida, di giocare e vincere l'ultima di tante finali. "Non vinciamo più perché non abbiamo più la possibilità di investire", è stato il refrain della crisi rossonera. Bene, ora i soldi - che, parola di Mr.Bee a Repubblica, "non sono un problema" - torneranno, il problema sarà spenderli bene, seguendo un progetto, scegliendo finalmente per il meglio e non per il gratis. Palla, allora, ad Adriano Galliani, che avrà nella Doyen Sports - il fondo operante nel mondo del calcio che fa parte della nuova cordata - un alleato forte e influente (troppo?) nelle operazioni di mercato.



Da oggi, allora, via al futuro. Il primo Milan di Bee avrà forse in copertina il volto di Zlatan Ibrahimovic, il big più raggiungibile tra quelli in grado di tenere viva e rilanciare, in tutto il mondo, l'immagine del club, che rimarrà per il secondo anno consecutivo fuori dalla ribalta delle Coppe. Ma prima di cominciare il nuovo viaggio, e proprio nel momento in cui una squadra italiana va a giocarsi la Champions League, doveroso, quasi automatico schiacciare al volo il tasto del rewind, e rivedere velocissimamente negli occhi i punti focali di una cavalcata durata almeno 25 anni, almeno fino all'ultimo scudetto, targato 2011. Una serie di successi forse irripetibile, di giornate e notti indimenticabili punteggiate da fuoriclasse italiani e stranieri rimasti nell'immaginario di tutti i calciofili. Molti milanisti stanno esultando per il Grande Cambio, allegando pensieri non esattamente positivi all'indirizzo della proprietà. Ma chi scambia il 5 giugno per il 25 aprile rossonero, pensa, dice o scrive una scemenza colossale. Fare un esercizio di intelligenza, di memoria, e ancora meglio di gratitudine, sarebbe forse più utile: e tanto per cominciare si dovrebbe considerare, per esempio, che prima di Mr.Bee, per immensa fortuna del Milan c'è stato Mr. B. E ci sarà ancora per un po', a garanzia di una continuità, di un passaggio di consegne delicato ed epocale per tutto il calcio italiano. Nel frattempo, scorreranno i titoli di coda: il programma è stato bello, bellissimo, emozionante.



Chissà se lo sarà anche alla prossima puntata.