Milan, Gigio Donnarumma non rinnova La dirigenza non vuole cederlo

Gianluigi Donnarumma non rinnoverà il suo contratto con il Milan, in scadenza nel 2018. La decisione è stata comunicata oggi dal procuratore del portiere, Mino Raiola , alla dirigenza rossonera. Rifiutate quindi le offerte di prolungamento da parte della società. "E' una decisione definitiva. Siamo amareggiati ma andiamo avanti", ha commentato il direttore generale milanista Marco Fassone al termine dell'incontro in sede con Raiola.

Le prime voci sul futuro - Intanto filtrano le prime indiscrezioni sul futuro del giovane portiere e sulle ipotesi per la porta rossonera. La squadra del tecnico Montella si muoverà sul mercato alla ricerca di un nuovo estremo difensore (Neto, Meret e Reina i nomi più gettonati, oltre a quello del Primavera Alessandro Plizzari) dopo aver incassato il "no" del potente procuratore italo-olandese. L'intenzione del proprietario cinese del club, Li Yonghong, sarebbe di non vendere Donnarumma e quindi di non valutare eventuali offerte. Il giocatore sarà quindi a disposizione dell'allenatore, ma non è da escludere l'ipotesi che il Milan possa tenerlo in tribuna durante la prossima stagione. I rumors però parlano già di importanti contatti con top club europei come Real Madrid e Psg.