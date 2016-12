Milan e Inter, primo giorno di "scuola"

Sono le squadre attese alla riscossa, sono i club più impegnati sul fronte mercato, e (almeno per ora) sono state battute sul tempo solo dalla Sampdoria: Inter e Milan, che hanno concluso rispettivamente all'ottavo e al decimo posto la scorsa stagione, hanno già cominciato a fare sul serio. Roberto Mancini e Sinisa Mihajlovic, amici fuori ma rivali sul campo, hanno messo nel cassetto le creme solari e ripreso in mano fischietto e cronometro: li attende una stagione lunga, insidiosa e avvincente. L'Inter, dopo il ritrovo ad Appiano (con prima partitella e primo gol stagionale di Hernanes) si sposterà a Riscone di Brunico dal 5 al 15 luglio; il Milan, invece, si fermerà a Milanello per respirare l'aria di casa agli ordini del nuovo allenatore.