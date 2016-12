Zlatan Ibrahimovic, dalla Svezia sono sicuri: chiuderà la carriera alla Roma 

11:28 - Sembra fantamercato, ma dalla Svezia sono sicuri: l'Aftonbladet, analizzando l'altalenante stagione di Zlatan Ibrahimovic al Psg, consiglia al campione di cambiare aria. E non solo, indica anche una possibile destinazione: "La Roma sarebbe un posto ideale per concludere la carriera. La Serie A lo ha trasformato in un uomo e lì i tifosi lo hanno sempre amato". Ma non solo, secondo gli scandinavi Totti "ha sempre avuto un grande rispetto per Zlatan".

Un buon consiglio, quello dell'Aftonbladet, che però probabilmente rimarrà solo tale. Anche il quotidiano sa che il trasferimento sarebbe quasi impossibile: "Può sembrare un sogno irrealizzabile ma solo apparentemente. Sappiamo che in Italia non circolano più molti soldi ma Ibra ormai è un calciatore ricchissimo e potrebbe sorprendere tutti scegliendo una destinazione senza incrementare il suo conto in banca".



Secondo gli svedesi la Roma sarebbe "il posto ideale per lui, in quell'ambiente così caldo e appassionato potrebbe finire nel modo migliore la sua incredibile carriera". E per chi vede Ibra in Premier League, l'Aftonbladet nega categoricamente: "L'Inghilterra per lui sarebbe stata l'ideale sette anni fa, non oggi. Ibra, invece, potrebbe tornare in Italia, dopo le esperienze alla Juve, all'Inter e al Milan. La serie A lo ha trasformato in un uomo e lì i tifosi lo hanno sempre amato, soprattutto per la sua caparbietà e sfrontatezza".