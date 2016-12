Zielinski, tra Napoli e Udinese ballano ancora quattro milioni

Con le sue 35 presenze arricchite da cinque gol e sei assist, Piotr Zielinski ha sicuramente contribuito alla buona stagione dell'Empoli. Tanto da tornare alla casa madre, l' Udinese , con una valutazione decisamente elevata: i Pozzo valutano oggi il polacco non meno di 16 milioni, quattro almeno in più di quanto De Laurentiis sarebbe disposto a sborsare per accontentare Sarri che stravede per il centrocampista che ora si prepara a disputare un Europeo da protagonista.

Già, l'Europeo, competizione che potrebbe far lievitare la quotazione di Zielinski. Ne sono convinti i Pozzo che, non a caso, avrebbero avvertito De Laurentiis: "O si chiude subito alle nostre condizioni - scrive il Messaggero Veneto - oppure si rimanda tutto a dopo l'Europeo quando però...". Normali schermaglie di mercato come quelle che hanno contraddistinto la trattativa col Pescara per Gianluca Lapadula. Per il bomber della Serie B c'è ora da affrontare lo spareggio per la promozione in A, per cui occorre ancora un po' di tempo. Ma, filtra da Napoli, l'accordo già ci sarebbe sulla base di un contratto quadriennale.