Zielinski: "Ho preferito il Napoli al Liverpool"

Sarri che ha giocato un ruolo decisivo nella scelta del giocatore: “Il mister apprezza le mie qualità , è un grande allenatore e sono contento di poter lavorare con lui. Già mi voleva a gennaio ma ho scelto di concludere la stagione a Empoli”.



Nel suo contratto il Napoli ha inserito una clausola rescissoria da 65 milioni dopo averne spesi 20 per il suo acquisto ma Zielinski cerca di non pensarci troppo : "Da una parte è una bella sensazione sapere che sei stato pagato così tanto, dall’altra cerco di non avere troppe pressioni”.



Da sottolineare la coraggiosa scelta di un giovane talento che ha rinunciato ai milioni e al fascino della Premier League e di Anfield Road per rimanere in Italia e crescere sotto la sapiente guida di Mister Sarri all’ombra del Vesuvio.