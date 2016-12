Zidane blinda Morata: "Resta al Real"

Ad Alvaro Morata è bastato poco più di un mese per convincere Zinedine Zidane e i tifosi dei Blancos. Il tecnico del Real ha infatti deciso di blindare l'ex attaccante della Juve, bloccando la sua cessione. " Morata resterà tutta la stagione al Real Madrid ", ha spiegato. "Siamo orgogliosi che Alvaro sia tornato con noi, che sia tornato a casa - ha aggiunto Zizou -. Posso assicurarvi che non è assolutamente sul mercato ".

Discorso chiuso, dunque, per Morata. Alvaro rimarrà a Madrid a giocarsi un posto da titolare in una squadra stellare. Grazie alle sue qualità tecniche e alla sua fisicità, l'ex punta bianconera ha conquistato Zidane, che ha scelto di tenerlo in rosa, bloccando qualsiasi trattativa in corso sul suo conto. La punta piaceva sia all'Arsenal che al Chelsea, ma da qualche tempo i due club inglesi avevano già capito le intenzioni del Real e si erano tirati indietro. Il futuro di Morata è blancos.