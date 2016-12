Zenga si impunta: no a Cassano

Antonio Cassano fa discutere anche quando è senza squadra. In casa Sampdoria sta montando un vero e proprio caso attorno al possibile ritorno del barese in blucerchiato. Se è vero che il presidente Ferrero sarebbe pronto ad offrire un contratto da 700mila euro con una clausola "anti cassanata", ovvero "al primo sgarro, sarà rescissione", Walter Zenga non ci sta. L'allenatore, appena arrivato sulla panchina della Samp, vuole convincere il presidente Ferrero a lasciar perdere. Al momento, come ha ribadito Ferrero, la questione Cassano non è una priorità: bisogna restare concentrati sul preliminare di Europa League. Se dopo l'impegno di coppa l'allenatore si sentisse 'scavalcato' non si escludono clamorosi ribaltoni. Con all'orizzonte la figura dell'ex ct azzurro Cesare Prandelli.