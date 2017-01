"Allenare in Cina? Di offerte non ne ho avute, ma anche se fosse non ci andrei. Non ho bisogno di soldi, per mangiare ne ho ancora". Così Zdenek Zeman, ex allenatore di Roma e Lazio, intervenuto ai microfoni di Radio2 nel corso della trasmissione 'Non è un paese per giovani'. "Per tornare dovrei trovare una squadra dove poter lavorare e oggi ce ne sono poche".