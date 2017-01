Sky Sport rivela i dettagli dell'operazione che porterà Zaza al Valencia. L'attaccante lucano si trasferirà in Spagna con la formula del prestito oneroso a due milioni di euro più sedici per l'obbligo di riscatto e altri due legati ai bonus. L'obbligo di riscatto, a sua volta, è vincolato a due condizioni: la salvezza del Valencia e l'impiego di Zaza per almeno dieci partite.