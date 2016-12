Zaza, flop al West Ham: Prandelli lo vuole al Valencia

L'avventura di Simone Zaza al West Ham potrebbe già essere al capolinea. Cesare Prandelli è a caccia di una prima punta per il suo Valencia e secondo i media spagnoli avrebbe messo nel mirino proprio l'ex bianconero, che non sembra essersi ambientato in Inghilterra. Zaza potrebbe essere l'uomo giusto per risollevare le sorti del club spagnolo, attualmente terzultimo in Liga con appena 6 punti conquistati nelle prime 7 giornate.

La trattativa, tuttavia, non è affatto semplice. Il West Ham infatti non è ancora proprietario del cartellino di Zaza, visto che l'accordo con la Juventus prevede l'obbligo di riscatto a 20 milioni di euro solo dopo il raggiungimento di un certo numero di presenze: 10 secondo l'agente del giocatore, 14 secondo alcune fonti citate dai media inglesi. Zaza al momento è fermo a quattro apparizioni in Premier e una in EFL Cup, nelle quali non è mai andato in gol e non ha convinto né il tecnico Bilic né i tifosi degli Hammers.



Se il club inglese volesse monetizzare, dunque, dovrebbe necessariamente farlo giocare da qui a gennaio, altrimenti il suo destino resterebbe nelle mani della Juventus. In ogni caso Valencia potrebbe essere la piazza ideale per rilanciarsi, con un allenatore italiano che lo conosce e lo stima e una squadra che si affiderebbe ai suoi gol per provare ad aggiustare una stagione iniziata malissimo.