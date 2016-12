Zarate, affare fatto con la Fiorentina. E Pepito dice: "Arrivederci"

Mauro Zarate torna in Italia: affare fatto con la Fiorentina che verserà 2,1 milioni di euro nelle casse del West Ham. L'argentino che ha giocato nella Lazio e nell'Inter è pronto a riabbracciare la Serie A. In giornata a Firenze le visite mediche prima della firma del contratto. L'arrivo dell'attaccante, che in stagione ha segnato tre reti in in 15 presenze, si sblocca anche la partenza di Giuseppe Rossi verso la Spagna : c'è l'accordo con il Levante.

LE PAROLE DELL'AGENTE: "E' UN ARRIVEDERCI"Intervenuto a Radio Bruno, Andrea Pastorello ha parlato anche dell'obiettivo azzurro e non solo per Giuseppe Rossi, pronto a volare al Levante. "Stiamo lavorando per chiudere la trattativa. Non c'è delusione, ma sicuramente non andiamo via volentieri. Immaginavamo un'annata da protagonisti. Per questi pochi mesi la cosa migliore è separarsi. La nostra intenzione è quella di tornare, con la Fiorentina non è un addio ma un arrivederci. Adesso conta tornare a giocare, Europeo o ritorno alla Fiorentina si vedrà. Abbiamo scelto il Levante perché è la quadra che ha creduto di più in lui. Speriamo di replicare quanto già fatto a Parma, quando Giuseppe salvò la squadra da ultima in classifica. Posso solo dire che Giuseppe a Firenze ha i tifosi nel cuore. Siamo amareggiati, ma abbiamo agito tutti nel migliore dei modi, sia noi che la società. Sousa lo ringrazio per tutto quello che ha fatto, prestando grande attenzione al ragazzo. L'allenatore fa le sue scelte tecniche e noi ne abbiamo solo preso atto. Per giocare e trovare spazio era giusto andare via", riporta Firenzeviola.it.