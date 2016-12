Zamparini: "Sarei felice di vendere Vazquez al Milan"

18:37 - Franco Vazquez è un po' più vicino al Milan. E' arrivata un'importante apertura da parte di Maurizio Zamparini alla cessione in estate ai rossoneri. Il trequartista è nel mirino da diverso tempo di Galliani: "Sarei felice di venderlo al Milan, l'importante però è che Galliani non faccia troppo il furbo, perché facendo il furbo ha perso Dybala. Se non faceva il furbo Dybala era suo". Il costo? "30 milioni di euro", ha detto il presidente del Palermo a Milannews.

"Trenta milioni per Vazquez? Si, è su questa cifra qui, è normale visto il mercato, nel momento in cui il Milan sarà interessato me lo chiederà. In questo momento non l’hanno chiesto i rossoneri ma altre società - ha spiegato -. Però Galliani una volta mi ha detto che gli interessava ancora, tre o quattro mesi fa. Vediamo cosa accadrà. E' chiaro che se volesse prenotarlo tra un po’ deve parlare con me e non sui giornali".



L'ad rossonero, Adriano Galliani, ha preferito non commentare le parole di Zamparini.