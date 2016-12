Zamparini a 4-4-2: "La mia verità su Vazquez e... su Allegri"

A 4-4-2, Maurizio Zamparini parla di tutto e di più: da Vazquez a Dybala, da Galliani ad Allegri, da Iachini al suo Palermo. E non mancano prese di posizione decise: fin troppo.

Su Vazquez: "La frase che non ho mai detto, ovvero il prezzo fissato per il Milan. Un'invenzione. Io ho parlato di Vazquez, ho detto che a gennaio non si muove perché è troppo importante per il Palermo, quest'anno. Poi mi è stato chiesto quanto vale Vazquez, e ho detto 30 milioni, più Iva naturalmente, perché l'Iva esiste, come per Dybala, che alla Juve è costato 40 milioni più Iva. Quanto al mercato, Galliani in estate mi ha chiesto Vazquez, io ho detto: no, Adriano. A gennaio no, a giugno del 2016 si può fare. E vedremo., Anche a Marotta a proposito di Vazquez avevo detto la stessa cosa, poi vedremo cosa sarà la prossima estate. Certo io sarei contento se Vazquez andasse da Silvio Berlusconi, se restasse in Italia".

Su Dybala: "Dybala è un fuoriclasse, Allegri no. Dybala sa fare tutto, quando l'ho ceduto alla Juve ho detto a Marotta: guarda che prendi il nuovo Messi. Messi quando era giovanissimo a Barcellona lo facevo sempre giocare. Sempre. Dybala gioca a intermittenza, una specie diaccanimento da parte di Allegri che non capisco. O perlomeno: lo capisco perché molti allenatori fanno così, vogliono prendersi il merito di far dire: ecco, lui ha fatto crescere il giocatore. Lo ha fatto anche Iachini con Dybala, ma Dybala l'ho scoperto io e l'ho preso io. Lui è il nuovo Messi, sa fare tutto, proprio tutto e da fuoriclasse".



Frenata sull'asse Palermo-Milan per Vazquez. Maurizio Zamparini, con un comunicato, ha fatto marcia indietro: "Non verrà assolutamente ceduto nel corso della sessione invernale del calciomercato". Il numero uno rosanero, dopo aver fatto il prezzo nella giornata di mercoledì di 30 milioni di euro più iva, ha voluto precisare: "E' stata solo una battuta nel contesto di un'intervista dai toni leggeri".