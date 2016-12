Yaya Touré-Inter, ci risiamo. L'agente: "Parliamo con Mancini"

Touré ha un contratto con il Manchester City fino al 2017 ma è chiaro che l'avventura dell'ivoriano con i Citizens è arrivata al capolinea. Già nella passata stagione l'Inter aveva sognato di accogliere Touré a Milano, ma ora l'arrivo di Guardiola spinge inevitabilmente lontano da Manchester il giocatore. Il tecnico, che guiderà il City a partire dalla prossima stagione, aveva avvallato la sua cessione dal Barcellona nel 2010. Yaya giocava in un ruolo differente da quello attuale: era considerato un'alternativa di Busquets, mentre al City ha iniziato a giocare anche da centrocampista offensivo, abile negli inserimenti. Le sue caratteristiche, ma soprattutto la sua dimensione internazionale e il suo carisma sono ciò che cerca Mancini per dare personalità e peso a tutta la squadra nerazzurra.



Yaya Touré ha 33 anni e le ultime apparizioni, soprattutto in Champions League, hanno fatto storcere il naso riguardo le condizioni fisiche: nelle ultime partite è apparso appesantito e poco incisivo. Nuovi stimoli potrebbero ridargli vigore, e l'apprezzamento per la Serie A sembra esserci. Che l'Inter abbia riannodato il filo dei contatti con l'entourage del giocatore è stato confermato dall'agente, intervistato da calciomercato.it. Ed è sempre Mancini il direttore delle operazioni: "Sì è vero, stiamo parlando con Mancini, ci siamo sentiti. Stiamo cercando una soluzione col Manchester City, che vuole vendere Yaya Touré solo a titolo definitivo, non in prestito. Non posso dire se ci sono altri club interessati, ha un contratto, comunque nulla di speciale. L'Inter? E' un buon club".



Il passaggio delicato è quello legato al trasferimento: l'Inter punta ad ottenere Touré a parametro zero, sperando che il City lo liberi, sgravandosi del pesantissimo stipendio. Stipendio, però, che si presenterebbe come un ostacolo altissimo anche per l'Inter: l'ivoriano guadagna tanto, tantissimo. Servirebbe un sacrificio economico non indifferente.