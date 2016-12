Yaya Touré dice no all'Inter: "Resto al Manchester City"

Tra Mancini e il Manchester City , Yaya Tourè ha scelto la seconda. Niente Inter per il centrocampista che ha deciso di rimanere in Inghilterra per un motivo ben preciso: la Champions League . L'ivoriano è uscito allo scoperto: "Tifosi, state tranquilli. Resto per cercare di vincere la Champions". Nessun parola sui nerazzurri che lo hanno corteggiato a lungo: "Ho amici e tifosi al mio fianco, queste sono cose che i soldi non possono comprare".

L'Europa ha fatto la differenza: impossibile ingaggiare campioni senza giocare le coppe. L'Inter ha fallito anche l'obiettivo Europa League e ora bisogna ripartire da zero, ricostruire dalle fondamenta. Sarà un mercato difficile per Thohir con un club che ha perso l'appeal per i grandi nomi. Cosa che l'arrivo di Mancini aveva tamponato a gennaio come testimoniano i colpi Podolski e Shaqiri.

Questa volta il Mancio non è riuscito a convincere l'amico Yaya, suo fedelissimo ai tempi di Manchester. L'uomo individuato dal tecnico di Jesi per fare il salto di qualità. L'ivoriano ci ha pensato a lungo per via di un rapporto tormentato, ai minimi storici, con la dirigenza dei Citizens. Eppure lo strappo si è ricucito, come ha confermato lo stesso Tourè in un'intervista ai microfoni di MEN Sport: "Il mio obiettivo quest'anno è cercare di fare il possibile per migliorare questa squadra, e sono sicuro che con la mia esperienza e con nuovi rinforzi, ci sarà un City più forte l'anno prossimo. Voglio aiutare il club fino alla fine, ho ancora due anni di contratto: è stata la prima squadra in cui sono stato dove i tifosi hanno cantato il mio nome per tanto tempo. Ho amici, persone e tifosi al mio fianco che lo fanno, e queste sono cose che i soldi non possono comprare".

C'è una Champions da giocare: "Fare bene in Europa è uno degli obiettivi più grandi che ho, abbiamo vissuto nell'ombra del Manchester Utd per molto tempo: ciò che voglio per i tifosi è vincere la Champions. L'ultima stagione è stata difficile, fisicamente e psicologicamente: ora mi riposerò per poter tornare al top".