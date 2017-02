WITSEL: "TIANJIN UNA MIA DECISIONE"

Dopo essere stato a un passo dalla Juve, Axel Witsel spiega il suo approdo al Tianjin. "È stata una mia decisione - ha spiegato -. Ho grande rispetto per la Juve che ha provato a prendermi in tutti i modi. Parlavo con loro da alcuni anni ma ho scelto il Tianjin. Non è stata una scelta facile, ma ripeto, ho preso questa decisione e ringrazio la Juve". "Non lo nascondo, l'aspetto economico ha inciso molto ma non sono venuto in vacanza. Il club e il presidente sono ambiziosi, vogliamo fare bene in campionato e in coppa".