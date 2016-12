Witsel si mette sul mercato: "Voglio lasciare lo Zenit"

Axel Witsel si mette sul mercato. Dal ritiro della nazionale belga, il centrocampista ha messo infatti la parola fine sulla sua esperienza in Russia, aprendo alle big di Serie A e Premier. " Vorrei provare un'esperienza in un altro campionato, una nuova sfida . Spero di salire di livello e giocare in un grande club europeo - ha detto -. Le voci di mercato su Roma, Milan, Chelsea e Tottenham ? Il mio futuro può essere in Italia o in Inghilterra ".

Al momento non è ancora chiara la destinazione preferita di Witsel, ma l'unica cosa certa è che, dopo gli Europei in Francia, il giocatore vuole salutare lo Zenit e cambiare aria per fare un salto di qualità importante. "Non importa se andrò in Serie A o in Premier League - ha spiegato il diretto interessato, che è in scadenza coi russi nel 2017 -. Basta che sia un grande club". Parole chiare, che strizzano l'occhio soprattutto a Roma, Milan, Chelsea e Tottenham. Witsel è sul mercato, ormai è chiaro. Ora tocca ai club interessati farsi avanti con lo Zenit e con il giocatore.