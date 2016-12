Witsel, porta in faccia alla Juve: "Resto allo Zenit un altro anno"

Da settimane la Juve era in trattativa con lo Zenit e con il padre del giocatore, che Allegri considera il sostituto ideale del francese del Manchester United, ma adesso Witsel, che non aveva mai parlato del proprio futuro e men che meno della Juventus, è uscito allo scoperto in modo molto chiaro: "Gli interessi di Juve, Inter, Napoli ed Everton? Queste notizie hanno fatto il giro del mondo, ma per me è meglio restare qui per un altro anno, poi si vedrà. Al momento sono concentrato solo sullo Zenit. Se lascerò lo Zenit alla scadenza del mio contratto? Non lo so, mai dire mai, su quello che accadrà dopo questa stagione, aspettiamo e vediamo. Lucescu ha detto che volevo lasciare il club dopo la partita con la Lokomotiv Mosca? In quel momento era la verità, ma dopo la partita ho detto al tecnico di essere pronto a giocare per lo Zenit al 100%" ha concluso il belga.