West Ham, scoppia il caso Payet: chiede la cessione, ma Bilic dice no

Grande protagonista con la Francia a Euro 2016, Dimitri Payet è in rotta con i londinesi. Si rifiuta di allenarsi con la squadra ed è il giocatore più pagato del club, con un ingaggio di 125 mila sterline a settimana. "Ho parlato con la società. Non è un problema di soldi. Gli abbiamo dato un nuovo contratto. Non credo che se ne andrà in questa sessione di mercato, ma sarà difficile tenerlo felice", ha spiegato Bilic in conferenza stampa, definendo "un problema" l'intera faccenda. "La squadra e lo staff gli hanno sempre dato tutto, siamo stati sempre lì per lui. Sono deluso ed arrabbiato – ha aggiunto il tecnico croato - Mi aspetto che torni e mostri lo stesso impegno e determinazione verso la squadra che la squadra ha dimostrato verso di lui".



La situazione non gioca a vantaggio nemmeno della Roma. Il caso Payet, infatti, potrebbe avere ripercussioni anche sulla trattativa che i giallorossi hanno intavolato per Feghouli. La patata bollente che gli Hammers si trovano a gestire con il francese potrebbe, infatti, rallentare il negoziato per l'algerino. Un discorso che si è già complicato con il dietrofront del West Ham, che prima ha autorizzato la società capitolina a contattare il giocatore (con cui c'è l'accordo) e poi ha deciso di valutarlo 15 milioni di euro, abbandonando la pista di un prestito secco per richiederne uno con obbligo di riscatto. Condizioni che non piacciono ai giallorossi, che hanno provato a rilanciare con un prestito oneroso e in attesa della risposta definitiva degli inglesi, lavora sulle possibile alternative, ripescando l'opzione Musonda.