WEST HAM, OFFERTA DALLA CINA PER PAYET

Il rapporto tra Payet e il West Ham è ormai irrecuperabile. Il giocatore, nei giorni scorsi, ha minacciato di rompersi i crociati da solo se il club non gli avesse dato la possibilità di tornare al Marsiglia. I tifosi, in risposta, hanno utilizzato la sua maglietta come zerbino. Insomma, pareva che il braccio di ferro si sarebbe risolto in favore del club francese, ma ora si è inserita anche una società cinese: l'Hebei China Fortuna, infatti, avrebbe offerto al giocatore tra i 12 e i 15 milioni a stagione. Secondo quanto riportato da France Football, il giocatore non sarebbe comunque intenzionato ad andare in Asia.