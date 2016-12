West Ham, annuncio su Twitter: arriva Zaza

LE PAROLE "Voglio ringraziare tutti per l'accoglienza, i tifosi e tutti i componenti del club. Ho voluto iniziare una nuova esperienza e sento che questo è la scelta giusta per me". Così Simone Zaza ha commentato il suo passaggio al West Ham, ufficializzato questa mattina dagli 'Hammers' e dalla Juventus. "Ho avuto la fortuna di aver già giocato nel nuovo stadio con un'altra maglia. E' uno stadio bellissimo", ha aggiunto l'attaccante al sito della società inglese. "Ho sentito il calore dei tifosi e questo è stato un grande motivo per farmi scegliere questo club". "Voglio diventare un giocatore migliore - ha assicurato - e so che posso farlo al West Ham . Purtroppo non siamo riusciti a qualificarci per l'Europa League, ma spero di poter aiutare il club in vista della prossima stagione".

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUSJuventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società West Ham United Football Club Limited per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Zaza a fronte di un corrispettivo di € 5 milioni. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il West Ham FC di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora il calciatore disputi un determinato numero di partite ufficiali nel corso della stagione 2016/2017. Il corrispettivo della cessione a titolo definito è stato fissato pari a 20 milioni, pagabili in due esercizi, e potrà incrementarsi di ulteriori € 3 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.



Potenza, istinto, classe, voglia e capacità di segnare gol pesanti. Pesantissimi. Questa può essere una sintesi efficace dei 12 mesi di Simone Zaza in maglia bianconera, rappresentati ancora meglio da questo gol (video gol contro il Napoli, ndr). Un gol che ricordiamo tutti, e molto bene. La data è quella del 13 febbraio, la Juve ospita il Napoli capolista, una vittoria permetterebbe il sorpasso in classifica, un pareggio lascerebbe i partenopei al primo posto. Siamo sullo 0-0 e la partita si avvicina ai minuti finali. Simo è entrato da poco, e si inventa questo gol. Un tiro da fuori, cui Reina non può opporsi nonostante ci provi. Un tiro da fuori che significa vittoria e, con il senno di poi, probabilmente Scudetto. Non a caso i tifosi bianconeri lo hanno votato come “Gol dell’anno”: da quel 13 febbraio, la Juve la vetta non la lascerà più.



Diciannove le sue presenze in Campionato, con cinque reti. Cui sommare 3 partite in Coppa Italia (2 gol) e due in Champions, coronate da questo gran gol:Sono numeri che certificano la sua qualità. Zaza ha avuto la miglior media gol su 90 minuti, 0.8 – in tutte le competizioni, e anche la migliore media tiri della sua squadra (4,1) e tiri nello specchio (1,6) fra tutti i bianconeri. Giocatore onnipresente, ha praticamente coperto tutte le aree del campo, di sua stretta e competenza e non solo. Zaza saluta la Juventus con tre trofei nella sua personale bacheca, che sono poi le tre scintillanti coppe portate a casa quest’anno: la Supercoppa di Shanghai, lo Scudetto e la Coppa Italia. Trofei vinti anche (e vi abbiamo appena raccontato perché) grazie alle sue reti, che resteranno incise nella storia bianconera. Grazie, Simone, e buona fortuna!