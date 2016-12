Wenger: "120 milioni per Pogba? Una follia"

Tra Wenger e Mourinho ci sono vecchie ruggini. Forse anche per questo il tecnico dei Gunners ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina al rivale. Motivo della critica il prezzo di Pogba : "110 o 120 milioni? E' totalmente folle, soprattutto se confrontiamo queste cifre con la vita normale" ha dichiarato l'allenatore francese, bocciando così l'affare più costoso della storia che il suo rivale portoghese si accinge a concludere.

"Il calcio è diventato uno sport internazionale - ha proseguito Arsene Wenger - perché i club possono permettersi di spendere tali somme. Da quando faccio parte di questo sport ho sempre pensato che non si poteva andare oltre determinati importi. Forse tra pochi anni ci saranno trasferimenti per 200, 300 milioni, chi lo sa", ha concluso.



Lo stesso allenatore dell'Arsenal, tuttavia, sembra essere pronto a spendere 60 milioni per Icardi. La metà di quelli per Pogba, certo, ma comunque una cifra molto importante.