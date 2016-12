Watford, addio Sanchez Flores. Pronto Mazzarri

L'allenatore toscano torna così in panchina dopo il periodo infelice all'Inter culminato con l'esonero nel novembre 2014 per far spazio a Roberto Mancini. L'ufficialità dell'annuncio di Mazzarri, alla sua prima esperienza all'estero, dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì. Si spiegano così i suoi mesi passati in Inghilterra a imparare la lingua, e per tenersi pronto in caso di una chiamata, che alla fine è arrivata.



Se effettivamente Mazzarri si prenderà la panchina del Watford, la Premier League parlerà ufficialmente italiano: si tratterebbe infatti del quarto allenatore azzurro su una panchina del campionato inglese. Ad attendere l'ex tecnico di Napoli e Inter, infatti, ci sono già Conte (Chelsea), Ranieri (Leicester) e Guidolin, che ha rinnovato con lo Swansea.