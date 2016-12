Wanda Nara su Icardi: "Non è valorizzato, può lasciare l'Inter"

Dopo l'incedibilità di Icardi paventata dal ds Piero Ausilio, a turbare nuovamente le acque in casa Inter è la moglie-agente del giocatore Wanda Nara : "Se arrivasse una squadra che offre 50 milioni, e ce ne sono, con un ingaggio adeguato per Icardi , Mauro valuterebbe l'idea di andare via. Oggi non si sente valorizzato nella sua crescita. L'Inter non può chiedere il doppio per il suo cartellino e non adeguarne l'ingaggio. Ecco perché può andare via".

Poche ore dopo l'incedibilità di Icardi dichiarata da Ausilio come rappresentante della società, è arrivata puntuale la risposta di Wanda Nara, moglie e agente del capitano dell'Inter: "Sono contrariata perché non si dà il giusto valore a un giocatore come Icardi. Per restare all'Inter abbiamo rifiutato diverse offerte con ingaggi molto più importanti di quello attuale. Ma se da un anno all'altro l'Inter valuta Mauro il triplo è giusto che questa importanza gli venga riconosciuta anche con l'adeguamento dell'ingaggio promesso. Gli era stato garantito e non abbiamo avuto problemi ad aspettare".



Lo scenario è completamente opposto a quello descritto dalla società e Wanda Nara si sfoga a Calciomercato.com: "Tante squadre si sono mosse per Icardi pronte ad offrire ingaggi importanti. Sono due anni che potrebbe guadagnare molto di più e giocare in Champions. Ora se arrivasse una squadra con l'offerta giusta e uno stipendio adeguato, Mauro la prenderebbe in considerazione con l'idea di andare via pur ringraziando l'Inter per tutto. Oggi non si sente valorizzato per la sua crescita".



A chi accusa la coppia di ragionare solo con il denaro in testa, Wanda risponde: "Fosse stata solo una questione di soldi avremmo accettato i 25 milioni all'anno che una società cinese ci ha offerto due settimane fa. Icardi vorrebbe semplicemente sentirsi valorizzato dall'Inter, perché per i nuovi acquisti ci sono i fondi, ma per il suo ingaggio no. E non va bene. Ecco perché esiste la possibilità che Icardi possa lasciare l'Inter".