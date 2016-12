Wanda Nara: "L'Atletico Madrid vuole Icardi"

Per ora l'affondo decisivo di Simeone non c'è stato: "Non ho parlato con lui, se mai dovesse volere Mauro parlerebbe direttamente con lui perché hanno entrambi il numero dell'altro. Non so dire se lo hanno fatto o no, Mauro adesso è in ritiro. Di solito l'allenatore chiama quando le cose sono definite", ha concluso al programma tv "Infama".



L'Inter potrebbe cedere Icardi solo davanti a una cifra monstre, intanto per Mancini è tornato di moda Gabbiadini. Perso Candreva, il tecnico nerazzurro vorrebbe l'esterno del Napoli, capace anche di giocare da prima punta e quindi utilissimo in caso di partenza dell'argentino. Per ora solo un'idea, nessun assalto a De Laurentiis, ma nelle prossime ore lo scenario potrebbe cambiare.