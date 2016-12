Wanda Nara: "I codardi non cambiano, i coraggiosi invece..."

"Chi ha coraggio non ha paura di cambiare. I codardi preferiscono restare dove sono, anche se non sono felici". Più o meno questo è il senso delle parole, ci mancava l'ultima trovata di Wanda Nara, che ha spedito via tweet questo messaggio che è un po' l'enigma di agosto. A chi è rivolto? Al compagno Maurito Icardi che magari non ha voglia di lasciare l'Inter? A chi altri? E per fare pressione su chi? Thohir? I cinesi? De Laurentiis che cerca Icardi, però non oltre un certo limite? Oppure siamo nel ristretto ambito familiare, cose di casa sua e che interessano la sfera privata di Wanda a basta?



Di sicuro, in un'Inter che sta alleggerendo il peso di un cambio di panchina, traumatico fino a dove non sappiamo, quest'altro siluro della signora Wanda rimette in moto un tormentone mai sopito, quello di Icardi che resta, che va, che vuole l'aumento e non si sa cosa voglia, il risultato è che quando gioca fa scappare la voglia di metterlo in campo.

Gli umori grigio-neri di Mancini, durati un paio di mesi con impennate nelle ultime quattro settimane, si sono risolti con un divorzio necessario. I solenni dubbi milionari di Maurito-Wanda hanno più o meno la stessa cadenza, e verrebbe da dire che la soluzione più logica sarebbe la cessione, anche perché una permanenza con questi pruriti quotidiani non avrebbe senso. Dopodiché non sappiamo cosa ne pensano davvero i cinesi e come la pensa davvero Thohir. Sono loro che decidono.