VILLARREAL: PATO NON CONVOCATO, SI AVVICINA AL TIANJIN

"C'è un'offerta interessante e non possiamo correre rischi: non sarà della partita". Queste le parole dell'allenatore del Villarreal Escriba, che conferma quanto la conclusione della trattativa che dovrebbe portare Alexandre Pato in Cina sia prossima alla conclusione. Il Tianjin di Cannavaro, dopo il clamoroso rifiuto di Nikola Kalinic, è pronto ad accoglierlo. Lo riporta calciomercato.com.